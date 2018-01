Setembrite, a doença dos vestibulandos

Se agosto demorou a passar, setembro está sendo exatamente o contrário. Mal começou e já tem os seus dias contados.

Talvez tenha me parecido passar mais rápido porque nesse mês os estudos têm me prendido mais. Aulas extras (as tais Rodas de Leitura) e algumas horas a mais de aprendizado e analise dos conteúdos.

Os ares do cursinho são de “setembrite”, o que chamamos de doença dos vestibulandos.

Alguns preocupados com as datas, correndo contra o tempo e estudando cada vez mais (em alguns casos tão excessivamente mais); outros preocupados com o fato de não conseguirem estudar tudo o que deveriam. Há um clima verdadeiro de tensão pelos corredores e salas de aula.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Felizmente eu tenho conseguido estudar bem, embora não o quanto eu ache suficiente, e estou conseguindo entender quase todas as matérias. História e biologia enfim caíram nas minhas graças, provavelmente por terem chegado em pontos da matéria dos quais eu gosto. Física tem me apresentado menos dificuldade, pelo mesmo motivo das outras disciplinas.

E gramática tem sido uma delícia de estudar; tem acontecido algo inusitado e engraçado: em meio à aula, estudando orações e seus tipos, quando dou por mim já estou fazendo versos com a definição das orações. Poetizando a matéria consigo fixar o aprendizado de uma forma natural e, até mesmo, bonita. Além, é claro, de treinar a escrita. Quem diria

que isso seria possível? Bom seria se o mesmo acontecesse com química e as fórmulas matemáticas…

Dedicação é a palavra do momento. Como dizem os professores, agora é a hora de se dedicar mais. No entanto, nada de tentar entender o que foi passado no começo do ano, mas sim aprender o que é ensinado agora. O que passou fica para as aulas de revisão (últimas do curso); toda aula dada (agora mais do que antes) deve resultar em conhecimento adquirido.

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli