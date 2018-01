Provas, férias e planos

Que melhor maneira há de fechar o primeiro semestre que fazendo uma semana de provas logo após o feriado? Esse foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça ao saber das provas que estão sendo realizadas essa semana. Porém, dos males, o menor.

Tendo passado o desconforto inicial com a ideia de passar o feriado estudando, resolvi aproveitar e fazer com que esses quatro dias fossem produtivos. E foi assim que percebi a importância de estudar com tempo e energia ao meu favor. Ao olhar para trás, percebi que talvez tenha sido a única vez no ano em que eu estudei sem pressa e completamente descansado. Talvez esse cuidado com as condições de estudo seja algo importante de ser levado em consideração no segundo semestre, uma vez que minha carga horária de atividades no mínimo dobrará, assim como a pressão por conta da proximidade do vestibular.

Desta forma, com as férias chegando, planejo colocar duas questões no lugar. Primeiramente, quanto ao aspecto psicológico, descansar para ter fôlego e bater de frente com as responsabilidades com as quais me comprometi no segundo semestre. Em segundo lugar, organizar e resolver todas as pendências do primeiro semestre, de modo a ter não só energia, como também tempo para encarar o cursinho. Afinal, perder o foco na reta final é algo pelo qual não espero passar!

Tomás Millan é aluno do 3.º ano da Escola Vera Cruz