Segunda fase, aí vou eu

Só tive boas notícias nesta semana, após a divulgação dos resultados de Fuvest, Unicamp e Enem.

Na Fuvest, prestei para Filosofia e consegui me classificar para a segunda fase. A nota de corte aumentou bastante: 11 pontos a mais que no ano passado. Também fui convocada para a segunda etapa da Unicamp.

Obtive boas notas no Enem. A melhor foi em redação: fiz 940 pontos de 1.000. As outras notas foram relativamente boas. Tirei a pontuação mais baixa em Ciências da Natureza (544).

Agora preciso estudar ainda mais. A primeira parte já foi, falta mais uma. As segundas fases serão na primeira e segunda semana de janeiro.

As aulas no cursinho terminaram no dia 16 e já estão fazendo falta. É extremamente difícil estudar em casa. Tentei um dia é já foi o suficiente para saber que devo procurar outros lugares. A opção era o Centro Cultural São Paulo, porém, ao ir até lá, descobri que o espaço está em manutenção. Agora tentarei parques e bibliotecas – de preferência bibliotecas, que são lugares com menos probabilidade de distração.

Independente de como seja a segunda parte, valeu a pena essa conquista. Todo o esforço, dias e dias de estudo, medo, ansiedade, psicológico abalado, enfim, por tudo que passei esse ano e pelo que trouxe do ano passado, já é uma grande vitória!

Aguardo também a abertura das inscrições no Sisu. Creio que tenho boas chances de disputar uma vaga.

Desejo sorte a todos nós que enfrentaremos mais uma etapa! Colheremos o fruto do nosso esforço. Bom fim de ano, boas festas e, claro, bom estudo!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli