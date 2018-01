Seguindo conselhos

Semana passada falei sobre a dificuldade que tenho em estudar no período de recesso. Recebi boas dicas de quem já passou pelo mesmo e conseguiu se organizar e, o melhor, passar no vestibular.

Também recebi comentários de gente que está com as mesmas dificuldades e preocupações.

Essa interação é bacana. Primeiro pela troca de experiências e, segundo, pela ajuda que isso me proporciona.

Seguindo alguns conselhos que recebi, consegui estudar um pouco. E como estou bem atrasada nos estudos, deixei de lado as matérias com as quais eu não tenho nenhum problema, ao menos no momento, e me dediquei à história. Além da apostila do cursinho, utilizei também alguns livros. Lendo, fazendo anotações e exercícios, finalmente consegui entender o que antes me parecia impossível de aprender.

Também com o auxílio de sugestões, comecei a montar uma programação de estudos para o segundo semestre. E penso que esta será mais fácil de cumprir. A ideia é passar mais tempo no cursinho e utilizar a sala de estudo individual. Já que em casa me distraio facilmente, acho que será uma boa escolha.

Além disso, visitei a biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Achei um bom lugar para estudar, embora seja um pouco longe de casa. Então, além de freqüentar o cursinho por mais tempo durante a semana, também pretendo frequentar a biblioteca do CCSP aos sábados.

Durante a semana, estudarei as matérias do dia. E no fim de semana estudarei um pouco de cada, ou as que eu tiver mais dificuldade. Veremos se dará certo o cronograma.

Semana que vem recomeçam as aulas e uma nova rotina. Tomara que dê certo!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli