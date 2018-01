Rumo à segundona

Tinha saído da prova do Mackenzie, ontem, em meio a um dilúvio em São Paulo. Para fugir dos alagamentos, me refugiei num shopping. E foi ali, despretensiosamente, por meio de um telefonema, que recebi a notícia de que tinha, com certeza, passado para a 2ª fase da Fuvest! Alegria!

Eu, que passara a tarde fazendo o vestibular do Mackenzie, mal sabia que as notas de corte da USP tinha sido divulgada. Fiquei muito feliz também pelos amigos. Um deles já tinha desistido de estudar para a próxima fase, porque não acreditava que tinha passado com a nota que fez. Mas, graças às quedas nas notas de corte, ele passou.

Agora, depois de tanto esforço, só resta se entregar mais ainda aos estudos. E que venha a 2ª fase!

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia