Ritmo de férias é outra coisa! Acordar tarde, ir dormir mais tarde ainda. Nada de acordar com as galinhas e sair da escola com os morcegos.

Melhor ainda, eu diria, é entrar em férias tendo passado na faculdade que eu queria! Sou a mais nova aluna do curso noturno de Jornalismo na Unisa; nem acreditei quando vi. E foi no mesmo dia da formatura. Ano que vem o ano letivo começa dia 7 de fevereiro, olhando no calendário da minha antiga escola, as aulas lá vão começar no mesmo dia. Enquanto estarei começando minha segunda fase na vida, alguns estarão começando sua primeira com sonhos que ainda estão para se desenvolver ao longo dos anos.

Fechei bem o ensino médio, pelo menos eu acho… não sei dizer como será a vida daqui pra frente, só sei que não deixarei de ter garra e força para conseguir alcançar meus sonhos.

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael