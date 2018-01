Reta final

Depois de meses, os verdadeiros desafios estão chegando. Faltam apenas dois dias para o Enem, a prova que abre o período de vestibulares e que, atualmente, é uma das mais importantes para nós vestibulandos.

Semana para estudar e revisar. E por falar em revisar, nestes três últimos dias da semana ocorrerão revisões rápidas no cursinho; realmente apenas para repassar alguns poucos temas do começo do ano e/ou os temas com mais incidência na prova.

O nervosismo? Não dá para evitar. Mas o momento não é para o desespero. Estudamos para este momento, e mesmo que não nos sintamos realmente preparados, ou não tão preparados assim, o importante é confiarmos em nós. Não adianta chegarmos à prova com o pensamento de que não dará certo, pelo contrário, é preciso chegar lá com a certeza de

que nosso esforço terá seu fruto.

Se posso dizer alguma coisa aos tantos vestibulandos que, assim como eu, farão o Enem neste final de semana, digo para irem tranquilos, com a mente limpa. Utilizem todo o tempo disponível, para fazer a prova com um mínimo de calma. Outra dica é ir anotando no rascunho da própria prova o que vier a mente, como fórmulas e regras básicas: isso ajuda na hora de resolver as questões.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De resto, desejo que obtenhamos sucesso na prova. Boa sorte a todos nós!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli