Resoluções de vestibulanda

Se é pra estudar para o vestibular, que seja pra valer. Por isso, tomei várias decisões importantes na semana passada. Já contei aqui, por exemplo, que entrei de vez no ritmo do cursinho e estou estudando umas quatro horas por dia. Chego em casa cada vez mais cansada e agora só faço tomar banho, jantar e dormir.

Quero render mais, sabe? Antes eu só ia pra cama tarde e não aguentava as primeiras aulas do dia seguinte, ficava morrendo de sono. E eu tenho que acordar às 5h30…

Ah, também tive uma palestra superlegal, lá no próprio Etapa, sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis. Continuo no meu firme propósito de escrever uma redação por semana – quem sabe até duas -, porque a prova conta muito na Fuvest. E me esforçando um pouco mais para aprender matemática.

Até a próxima semana!

Cinthia Neri, vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia