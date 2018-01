Prova simulada, evolução real

Como eu havia dito no texto anterior, estava ansiosa pelo novo simulado. A prova aconteceu no domingo passado, dia 29, e o gabarito já saiu no mesmo dia.

Os resultados foram positivos! Consegui administrar melhor meu tempo de prova, tive tempo para revisar minhas respostas e mudar algumas delas. Respondi o gabarito com um bom tempo sobrando. E saí da prova mais tranquila.

[Aliás, deixo uma dica: usar todo o tempo possível de prova. Responder as questões e revisá-las é ótimo. Às vezes interpretamos a questão de forma errada, deixamos algo passar e acabamos por nos equivocar. Repassando a prova conseguimos consertar a maioria destes erros.]

Os resultados no gabarito também foram positivos: 15 acertos a mais que no primeiro simulado. Novamente biologia foi meu ponto fraco. Já em história, consegui melhorar. Em física obtive melhores resultados. Em matemática e geografia aumentei, ainda que pouco, a minha boa média de acertos. E nas outras matérias, mantive a média.

Considero bom o produto do meu segundo simulado, levando em conta o curto prazo. No entanto, em longo prazo, é um passo pequeno. Talvez eu esteja sendo exigente demais, mas qual vestibulando não é?

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli