Primeira semana na nova vida

As primeiras semanas na faculdade passaram voando em meio a milhares de novidades.

Na primeira semana, recheada de palestras e atividades para os calouros de comunicação social, parecia que a turma seria pequena. Somente cinco (já me incluindo no meio) pessoas estavam indo e vindo todos os dias até segunda quando os demais apareceram.

Agora a turma está maior, até quarta ainda haviam novos colegas chegando e praticamente brotando dentro da sala de aula. É diferente ter matérias voltadas para a carreira que vai ser seguida, as aulas tornam-se mais agradáveis e divertidas. Já tenho data de trabalho, e muitos professores estão passando o cronograma do que será feito até as provas finais.

Acho que nunca havia visto tanta organização quanto agora, antes por mais que tentassem deixar as coisas organizadas na escola, tudo acabava de um jeito ou de outro ficando fora do cronograma, para desespero geral. É um ambiente novo, nada é como antes. Agora entro no mundo das dobradinhas e também de dias que terei uma única matéria no dia (ou melhor, à noite) inteira.

Sabrina estudou na Escola Waldorf Micael e é caloura de Jornalismo na Unisa