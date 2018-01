O segundo semestre vai passar voando

Agosto finalmente chegou ao fim e, com a chegada de setembro, parece que o segundo semestre começa a voar. Nosso merecido feriadão começa amanhã. Serão dois dias a menos para estudar. Quando nos dermos conta, já estará na hora de voltar!



Parece que o segundo semestre sempre passa mais rápido que o primeiro. A essa altura do campeonato, isso não é ruim. Sinceramente, não vejo a hora de chegar o fim do ano.



De qualquer forma, setembro traz outra coisa além do feriado. Uma pressão subliminar se instaura, como se não houvesse alternativas futuras. As pessoas à sua volta começam a ficar neuróticas, achando que sabem exatamente o que é melhor para o seu futuro, sem considerarem que o futuro em questão não é delas e que não existe nenhuma lei que lhes dê o direito de escolher por você seus próximos passos.



Por mais que cobrem de você outra postura, também não lhe dão espaço para isso.



Você que ainda não sabe o que fazer depois de se formar no 3º ano, não se sinta um anormal. Espere o tempo que for preciso, pesquise opções e, quando tiver certeza, faça o que desejar. Não ache que só porque uma porta foi fechada uma janela não irá se abrir. Você faz com o seu futuro o que quiser, porque ele é só seu e de mais ninguém.



Não ceda às pressões externas!

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael