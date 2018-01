O Enem e suas restrições

Após o vazamento de dados sigilosos dos candidatos, o Enem nos dá mais uma surpresa desagradável esse ano. Uma das novas regras para o exame de 2010 é a proibição de utensílios básicos para os estudantes: o lápis e a borracha.

A restrição, até agora sem uma explicação plausível, prejudicará (e muito) o desempenho dos vestibulandos. Basta lembrar-se do modelo da prova e do pequeno espaço para o rascunho dos cálculos e da redação. Somando isso e mais a tensão do curto horário para a realização da prova, temos aí não uma prova que mede os conhecimentos gerais do estudante do ensino médio, mas sim, um teste de resistência e paciência.

Só espero não ter mais surpresas com o Enem, pois, seguindo essa premissa de “evitar fraudes”, vão acabar confiscando garrafinhas d’água, chocolate, barrinhas, as nossas roupas…

Bianca estuda por conta própria para entrar em Letras