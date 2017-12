O Enem e o relógio

No próximo fim de semana, chega a hora de fazer o Enem. Será meu primeiro, mas não estou tão preocupada com a dificuldade das questões. Esta semana que passou, me dediquei a resolver a prova do ano passado.

O que vai me atrapalhar, mesmo, será não poder contar o tempo, já que será proibido levar relógio. As questões são longas, e eu já iria reservar meia hora só para passar as respostas para o gabarito. Fora isso, gosto de saber quanto tempo estou levando para responder cada uma delas.

Paciência. Vou ter de me virar. Mas é chato me sentir prejudicada antes mesmo de fazer a prova…

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia