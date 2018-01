O começo de uma nova fase

Foi a última semana, o ensino médio acabou. Fim de um capítulo demasiadamente longo, e início de um novo capítulo. O que esperar? Muitas coisas, muitas mesmo. É isso ai, dever cumprido!

Devo dizer que esses últimos dias passaram muito devagar, mas finalmente findaram-se. Muitos rostos deixaram de ser presentes em minha vida, passaram a ser fantasmas no passado. No fim das contas, pensando no que deixarei para trás, vejo que sentirei mais falta é dos meus professores, do que qualquer outra coisa do ensino médio.

Me preparo agora para um novo estágio, sexta-feira sai o resultado do último vestibular que fiz na Unisa no domingo, dia 5. Torçam por mim! Bom, já passei naquele da UniRadial, se não passar na Unisa faço minha matricula na UniRadial, de qualquer jeito é Jornalismo que irei fazer!

