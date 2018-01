O cérebro eletrônico faz tudo! Faz quase tudo…

Numa despretensiosa leitura de fim de tarde, depois de um texto engraçadinho sobre

a despedida do trema na língua portuguesa – “Foi bom enquanto durou. Vou para o

alemão, lá eles adoram os tremas. Saio da língua para entrar na história.”- encontrei um

artigo interessante que falava sobre um celular pra lá de moderno que, com algumas

adaptações, auxilia em vários diagnósticos médicos. Nossa! O meu mal faz as ligações

básicas!

Bom, o assunto já caiu nas principais rodinhas universitárias, como Harvard

e Cambridge. Afinal, segundo uma publicação recente da revista Lancet:

20 pesquisadores afirmam que o atual modelo de formação, que consome,

aproximadamente, US$ 100 bilhões em todo o mundo, não funciona mais.

Em terras Tupiniquins, a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da

Medicina), promoverá um seminário internacional sobre o assunto. A proposta inicial

do encontro é fomentar novas e revolucionárias idéias que vão desde mudanças na

graduação dos estudantes de medicina, cursando disciplinas com alunos de enfermagem

e outros profissionais da saúde, até a criação de sistemas híbridos de saúde, em que o

trabalho em equipe seja mais valorizado, eclodindo assim, em benefício e satisfação

para a população que recorre aos serviços de saúde.

Não tem escapatória, o modelo ideal de assistência só será construído em bases sólidas

quando obedecer a cérebros “eletrônicos” aliados a corações pulsantes!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mariana é enfermeira e pós-graduanda da USP