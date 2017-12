Novas estratégias e Buenos Aires

Olá, meu nome é Cinthia e estou no segundo ano de cursinho, no Etapa. Estou prestando Administração na FEA (USP) e Economia na Unicamp. Ainda não tenho certeza se vou prestar Economia também na Unicamp, porque o câmpus fica em Araraquara. É meio longe de São Paulo e não estou muito a fim de sair daqui…

Ter feito cursinho no ano passado me fez aprender uma lição. Ano passado, me matei de estudar no primeiro semestre e, no segundo, estava muito cansada. Mudei minha estratégia este ano. Levei o primeiro semestre um pouco light. Estudava umas três horas por dia, normalmente das 15h às 18h. Agora, vou começar a pegar mais pesado nos estudos.

Como sei que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, decidi descansar na última semana de férias. Fui para Buenos Aires com duas amigas do cursinho para relaxar um pouco. Voltei mais cansada do que estava, porque não parei quieta lá na Argentina. Até voltei meio gripada, pois estava bem frio lá à noite. Mas o bom é que consegui esquecer do vestibular, completamente, por uma semana! Acho que, por enquanto, é isso. Continuem me acompanhando aqui para saber como vai ser a minha rotina de vestibulanda! Até mais!



Cinthia Neri, vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia