Múltiplas escolhas

Para alguns alunos, a múltipla escolha não esteve apenas presente na 1ª fase

do vestibular da Fuvest. A oportunidade de escolher uma alternativa entre

várias continua agora com a aprovação, ou melhor, com as aprovações.

Foi o caso, por exemplo, de Vinicius Cândido, que aos berros, comemorava a

sua aprovação em Engenharia em quatro faculdades:

a) USP

b) UNICAMP

c) UNESP

d) UFSCAR

A resposta para essa questão, ele já definiu: “USP, com certeza, nem

precisava passar nas outras, só na POLI! É uma sensação única, a melhor da

minha vida”.

Outra aprovada, que agora está diante de uma múltipla escolha ainda mais

inusitada, exibia com orgulho as suas cinco conquistas.

“Administração na USP, Administração na UFPE, Administração Pública na

UNESP, Medicina Veterinária na UFRPE e Nutrição na UNICAMP”. Tantas

eram as aprovações e a emoção, que no momento de enumerá-las, quase

esqueceu a última.

Pequeno brilhante

Na década passada, era exibido no SBT o programa “Pequenos Brilhantes”,

espécie de talk-show com artistas que eram entrevistados inusitadamente

por crianças e contavam com a mediação de Moacyr Franco. Entre esses

entrevistadores-mirins, estava Gustavo Miranda, que na época tinha 6 anos.

Hoje, Gustavo comprovou que manteve o brilhantismo, já que foi aprovado no

curso de Engenharia Mecânica na POLI-USP.

Outro fato que chama a atenção é a idade: Gustavo tem apenas 16 anos. Um

pequeno (grande) brilhante.

Já com a camiseta da USP?



A aprovada Daniela Silva Martinez já chegou para a comemoração no saguão

do Curso Objetivo Paulista com uma camiseta da USP. Segundo ela, antes de

sair de casa, seu pai que cursa o último ano de Física na USP a presenteou

com uma camiseta dele – o pai é o próprio veterano uspiano.

Mais gêmeos passam juntos na USP

Além da emocionante história dos gêmeos Paulo e Eduardo Fucci, já relatadas

aqui no PontoEdu. Outros dois gêmeos também tiveram a alegria de receber a

aprovação na Universidade de São Paulo no mesmo ano.

Henrique Mussio e Walter Mussio, de 19 anos, foram aprovados nos cursos

de Direito e Engenharia. Anos antes, um deles estava na Aeronáutica e o

outro no Exército. “Aí a gente decidiu sair”, disseram os dois exatamente ao

mesmo tempo, em uníssono. Saíram e agora acabaram de ingressar na melhor

universidade da América Latina.

“Em casa, quando um viu que tinha passado, o outro ficou com ‘aquela’

responsabilidade”. Missão cumprida em dobro.

Carnaval antecipado

Tinta, pedaços de serpentina, confete e fios de cabelo recém-cortados se

misturavam às lágrimas de emoção da maioria dos estudantes. Vários deles

relataram que tiveram insônia na noite de ontem, ou então que ficaram

conversando com amigos via telefone para (tentar) aplacar o nervosismo.

Tainá Shimoda, aprovada em jornalismo, não sabia definir o estado em que

estava: “estou em um estado sublime, estado de êxstase, um estado Alfa,

sabe?”.

Leandro Carabet é aluno do 2° ano de jornalismo na USP