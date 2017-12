Mudança de cidade

Primeiro dia em outra cidade. Mesmo eu já conhecendo Angra e tendo vindo pra cá várias vezes, morar é um mundo à parte. Agora vem aquela fase se adaptação, de tentar me encaixar na vida daqui. Sempre bate aquela insegurança de começar de novo, uma vez que eu já tinha uma vida estabilizada e com pessoas que eu já conhecia.

O problema (ou a solução) é que eu quero mais, ir além, e isso me obrigou a me mudar. Tenho que procurar um emprego, ver se por aqui existe um cursinho com horário compatível, fazer amigos, conhecer melhor a cidade… Muita pressão pra um jovem só.

Por enquanto minha rotina de estudo está completamente parada. Muita coisa nova pra assimilar e pouco tempo pros livros. Apesar de tudo, não sinto remorso por isso. Sei que daqui a pouco vou conseguir restabelecê-la, então tô tentando aproveitar o momento. Acho que internet limitada e não estar em casa vão me ajudar a manter o foco, inclusive.

Essa semana vai ser definidora da minha situação, nela eu vou descobrir o que vim fazer por aqui mesmo. Pelo menos eu acho isso. Semana que vem eu conto…

Ederson Oliveira é vestibulando e fez curso técnico em Enfermagem