Gosto muito de ler, em geral sobre histórias de fantasia medieval, suspense e os clássicos realistas. Esses são os tipos de livros que me acompanham desde o ginásio. No colégio ganhei de um amigo um livro do Erwin Schrodinger (o cara do gato na caixa) em que ele discutia a vida, como ela é possível e a lógica física de um ser organizado. E nessa época começou a minha relação com os livros de divulgação científica.

Hoje em dia leio livros mais próximos da minha área. A bola da vez se chama Oxygen (tradução livre: Oxigênio), do Nick Lane. Essa obra é do meu autor predileto e foi uma sugestão da minha orientadora. Entrou rapidamente para o meu hall de livros prediletos. Nesses livros o autor passeia entre física, matemática, geologia, paleontologia, química e bioquímica, fazendo com que você aprenda uma grande leque de informações interessantes.

Esse livros não te tornam um grande especialista na área, mas te permitem entender áreas próximas à sua e que assim você consiga entender melhor a evolução global da ciência e até permitir uma nova interpretação sobre os seus problemas, já que podem mudar seu entendimento sobre muito conceitos globais.

Infelizmente a maior parte desses títulos não está disponível em português, mas podem ser facilmente comprados em sebos nos EUA (como Alibris – http://www.alibris.com/ e AbeBooks – http://www.abebooks.com/) e mandados para entrega no Brasil. Isso permite que você compre livros por um preço baixo (em geral os importados são bem caros). Vou deixar aqui 4 sugestões:

– O que é vida? O aspecto físico da célula viva

– Brighter than a thousand suns (história + física)

– Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the meaning of life (evolução+ ecologia+ bioquímica)

– Oxygen (evolução + paleontologia + quiímica + geologia)

Bruno Queliconi é doutorando no Instituto de Química da USP

* Texto corrigido às 14h30 do dia 2/2