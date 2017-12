Irritada com a matemática!

Semana passada foi a primeira lá no Etapa, depois da volta das férias. É duro voltar ao ritmo, demora um pouquinho… Comecei estudando duas horas por dia, agora já estou estudando quatro.

O que anda me irritando, na verdade, é matemática. Fiquei ontem três horas estudando, demorei para fazer os exercícios… Mas, nem tudo é maravilhoso no mundo dos vestibulandos…

Pra dizer a verdade, estou gostando muito é do curso de redação que faço na (avenida) Paulista. Temos dicas boas de como fazer redação. Daí a gente faz uma toda semana, leva e ela é corrigida. Isso esta melhorando meu texto, pois agora consigo ver onde estou errando, consigo detectar bem os meus erros. Sempre tive dificuldade em pegar as ideias que tenho e deixá-las “corretinhas”, com coerência, essas coisas.

Esta semana pretendo manter meu ritmo de estudos, parando para descansar de leve. Também não esqueci que preciso dar uma olhada no Manual da Fuvest, que acabou de ser divulgado!

Cinthia Neri, vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia