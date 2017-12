Inscrição para vestibular e insônia

Na semana passada eu fiz minha inscrição para os vestibulares da Fuvest e da Unicamp. E não teve jeito: a proximidade das provas deu um certo nervosismo, que virou insônia. Impossível não ficar cansada, até porque a semana de estudos foi, mais uma vez, intensa. Pelo menos me diverti na aula de história – uma das minhas matérias favoritas. O professor falou sobre a Paz Armada, período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E aí entram também os atritos entre França, Inglaterra e tantos outros países.

Também estudei matemática, só pra variar um pouco, e biologia. O assunto que mais gostei foi fisiologia, porque é algo próximo do meu dia a dia. Quando entendi o sistema circulatório, por exemplo, passei a entender como se formam as varizes, trombose, coisas que sempre ouvi falar mas não sabia de fato como ocorriam no nosso corpo. É bem diferente de estudar a distância entre a Terra e Júpiter, por exemplo, abstrato demais para mim e, por isso, não consigo entender onde vou usar esse tipo de conhecimento.

Já sábado foi dia de tirar um folga. Pelo menos à tarde, depois da aula. Aproveitei para visitar a exposição ‘O Corpo Humano’, na Oca do Ibirapuera, com uns amigos. Depois fui para um churrasco. No domingo voltei ao trabalho, porque vida de vestibulando é basicamente assim: estudar, estudar, estudar…

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia