O Inep divulgou no início da noite desta terça-feira o gabarito oficial do Enem 2011, realizado no último fim de semana.

Veja o gabarito das provas do sábado, 22 (Ciências Humanas e Ciências da Natureza)

Documento Caderno 1 – Azul PDF

Documento Caderno 2 – Amarelo PDF

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Documento Caderno 3 – Branco PDF

Documento Caderno 4 – Rosa PDF

Veja o gabarito das provas do domingo, 23 (Linguagens e códigos e matemática)

Documento Caderno 5 – Amarelo PDF

Documento Caderno 6 – Cinza PDF

Documento Caderno 7 – Azul PDF