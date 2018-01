Hora de ajeitar a vida

Espero que todos tenham passado bem a virada de ano, mesmo com toda essa chuva que não tem dado trégua.

As férias estão indo bem, ainda tenho mais algumas semanas antes do começo do ano letivo. Sempre estudei de manhã e me pergunto como será ter aulas à tarde. Espero que não eu não tenha tantos colegas mais dispostos a fazer zona do que aprender.

Aproveito a folga para arrumar minhas coisas porque, depois de anos, vou me mudar. Agora é aquela correria pra conseguir deixar tudo pronto e bonitinho no lugar certo. Nessas longas arrumações coisas inusitadas acabam reaparecendo, muitas das quais pensava ter perdido. Não vou mentir, é bem divertido!

Sabrina estudou na Escola Waldorf Micael e é caloura de Jornalismo na Unisa