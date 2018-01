Frustrações, incertezas e um ano novinho em folha

Os últimos dias de 2010 foram de reflexão. E também de estudo. Não fiquei tão feliz com a aprovação na Fuvest, pois não era o que eu desejava. Mas, mesmo assim, fui até o final da segunda fase.

Não senti alívio nenhum. Pelo contrário: as responsabilidades aumentaram esse ano. Não passei na Unicamp por míseros 4 pontos…Que injustiça! Queria ter feito aquela prova com a mesma calma com a qual eu fiz a Fuvest… Maldita ansiedade!

Apesar de tudo, não me sinto derrotada. Olhando para trás – as escolas em que estudei, os professores que tive (e também os que eu não tive) -, conquistei muito estudando por conta própria. Eu não pensava em vestibular até terminar o 3º ano do ensino médio. Com tanta gente me falando que era impossível, eu acabava acreditando. Mas atingi um bom nível nas redações, no inglês (que estudo há cinco anos), e nas ciências humanas. De certa forma, venci a autoexclusão.

Resta-me esperar os resultados do Enem e da Fuvest, descansar um pouco para, enfim, voltar à luta novamente. Termino este post com um poema do Ferreira Gullar que leio desde 2009, quando prestava vestibular pela primeira vez:

Roberto Parreiras

desapareceu de casa.

Trajava calças cinza e camisa branca

e tinha dezesseis anos.

Parecia com o teu filho, teu irmão,

teu sobrinho, parecia

com o filho do vizinho

mas não era. Era Paulo

Roberto Parreiras

que não passou no vestibular.

Recebeu a notícia quinta-feira à tarde,

ficou tarde

e sumiu.

De vergonha? de raiva?

Paulo Roberto estudou

dura duramente

durante os últimos meses.

Deixou de lado os discos,

o cinema,

até a namoradinha ficou dias sem vê-lo.

Nem soube do carnaval.

Se ele fez bem ou mal

não sei: queria

passar no vestibular.

Não passou. Não basta

estudar?

Paulo Roberto Parreiras

a quem nunca vi mais gordo,

onde quer que você esteja

fique certo

de que estamos de seu lado.

Sei que isso é muito pouco

Para quem estudou tanto

e não foi classificado (pois não há mais

excedentes), mas

é o que lhe posso oferecer: minha palavra

de amigo

desconhecido.

Nesta mesma quinta-feira

Em Nova York morreu

um menino de treze anos que tomava entorpecentes.

Em S. Paulo, outro garoto

foi preso roubando um carro.

ou surgem como cometas ardendo em sangue, nestas noites,

nestas tardes,

nestes dias amargos.

Não sei pra onde você foi

nem o que pretende fazer

bem posso dizer que volte

para casa,

estude (mais?) e tente outra vez.

Não tenho nenhum poder,

nada posso assegurar.

Tudo que posso dizer-lhe

é que a gente não foge

da vida,

é que não adianta fugir.

Nem adianta endoidar.

é que você tem o direito de estudar.

É justa a sua revolta:

seu outro vestibular.

Bianca estudou por conta própria para entrar em Letras