Na reta final da Fuvest

Haja ansiedade. Finalmente estão abertas as inscrições para o vestibular mais concorrido do País. Agora, na reta final de nosso trabalho, pouco podemos fazer a não ser estudar. A temporada de exames está próxima e restam apenas dois simulados até o derradeiro dia.

Meus resultados têm sido satisfatórios, no entanto, conheço muito bem a diferença entre o virtual e o real. Lembro-me que no último simulado do ano passado acertei 74 questões, mas na Fuvest real apenas 60. Tendo a experiência a meu lado, espero acertar por volta de 65 questões; mesmo não sendo uma tarefa das mais simples, trabalho todos os dias para isso.

Quanto ao conteúdo, me preocupo mais com as humanidades. Tenho ido maravilhosamente bem em exatas e, além disso, o fantasma da redação tem se mostrado menor.

O fato é que, dada a dificuldade das questões do terceiro dia da 2ª fase, devo me preocupar bastante com História. Alunos de Humanas geralmente menosprezam matérias como História e Geografia, afinal, “na hora eu me viro”. Doce ilusão.

Mais uma semana chega ao fim. Fiquei sabendo que hoje, dia 2, haverá uma espécie de sarau no Centro Cultural São Paulo, um Festival de Poesia que inclui grandes poetas ibero-americanos, como Arnaldo Antunes e António Gomes. Provavelmente vou lá, estão todos convidados. Tenham um ótimo fim de semana.

Caio Godinho é aluno do Anglo