Questões literárias

No domingo eu fui para a Roda de Leitura, um ciclo de palestras sobre os livros obrigatórios da Fuvest. O evento, promovido pelo cursinho, começou às 9h e só terminou às 18h50. Cinco obras foram analisadas: Vidas secas, Auto da barca do inferno, O cortiço, A cidade e as serras e Antologia poética.

Para cada livro foram utilizadas cerca de duas horas. Gostei muito das palestras. Foi importante para quem, assim como eu, já havia lido os livros. Pude compreender melhor as obras, bem como o contexto histórico em que se inserem.

Para quem ainda não havia lido, garanto que também valeu a pena. Ao menos já terão alguma noção do que vão encontrar, além de possuir recursos extras para a leitura.

Pequenas porém valiosíssimas dicas foram dadas pelos professores. Coisas que só percebemos depois de uma leitura e análise mais crítica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo haverá mais um dia da Roda de Leitura, desta vez para falar sobre Dom Casmurro, Capitães da areia, Iracema e Memórias de um sargento de milícias. Estou ansiosa por essa segunda parte! Dom Casmurro e Capitães da areia são dois livros que gosto muito. Além, é claro, do primeiro ser muito polêmico e gerar boas discussões (Capitu traiu Bentinho? Nunca saberemos.).

Dois domingos de muito aprendizado e preparação. É importante prestar bastante atenção e anotar tudo o que parecer relevante. São informações preciosas!

Há também livros que mostram um exame das obras literárias. No cursinho mesmo recebemos um. É um material bem interessante.

De resto, é continuar acompanhando as aulas de literatura, que além de complementar as análises, falarão sobre diversas outras obras, autores e contextos históricos não menos importantes para o vestibular.

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli