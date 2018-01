Esperando a vida nova

Antes de tudo devo pedir desculpas pela ausência da semana passada, tive uns probleminhas técnicos com a internet aqui em casa. O tempo bom deixa o sinal simplesmente perfeito, sabem? Enfim, agora está relativamente melhor, antes nem o Google estava abrindo no Firefox aqui.

Essa foi minha última semana de férias, acabei esses dias fazendo alguns intensivos de animés e arrumando algumas coisas. Nada de mais, só para tentar me manter um pouco menos ansiosa. Estou cheia de expectativas para o começo das aulas, praticamente só tenho pensado nisso quando não estou com a mente ocupada com outra coisa. Ainda preciso ajeitar umas coisinhas, mas o básico está pronto pra segunda feira.

Como será estudar à noite? É umas das perguntas que mais me faço, afinal só estudei de manhã minha vida inteira. Alguns já me disseram que é uma droga e que o povo é sério demais, mas eu pessoalmente prefiro isso a um bando de bagunceiros infernizando e perturbando a aula. Outro ponto é o trote, o que vão aprontar comigo? Bom, sei que os veteranos devem ter tido muito tempo para maquinarem algo nesse meio tempo, já que voltaram há alguns dias das férias. Estou na expectativa para o começo de um novo caminho, agora tem muita coisa nova me esperando.

Sabrina estudou na Escola Waldorf Micael e é caloura de Jornalismo na Unisa