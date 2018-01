Entre Engenharia e Filosofia

Oi, pessoal! Meu nome é Luiza Nunes, tenho 18 anos e sou pré-vestibulanda no Cursinho da Poli, aqui em São Paulo.

Sempre estudei em escola pública e descobri que ainda tinha muito o que aprender quando comecei o cursinho. Demorei a me adaptar, não peguei o ritmo e mal me dediquei. Resultado: não passei no vestibular. Agora, no 2.º ano de cursinho, a meta é fazer o que não fiz ano passado: me comprometer a ingressar em uma universidade pública.

Mas pré-vestibulando é bicho louco, indeciso. Eu mesma pretendo cursar Engenharia Mecatrônica ou Filosofia. Sempre gostei de matemática, tenho facilidade com números. E a busca por conhecimento é algo que me fascina. No entanto, entre Mecatrônica e Filosofia há uma área abrangente de cursos; logo, até o fim do ano minha escolha pode ser por Física Quântica ou Letras. Quem sabe?

Não sei se desta vez eu vou conseguir passar no vestibular. Mas o ano promete ser de dedicação, amadurecimento e descobertas!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli