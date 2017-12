Enem, problemas e frustrações

Final de semana de Enem. Precisa dizer mais alguma coisa? Gabaritos trocados, tema de redação vazando e muito, muito estresse.

Quando percebi o erro no gabarito, achei que fosse engano meu. Pensei que o Inep não poderia ter passado um erro tão primário. Mas quando uma outra pessoa da sala avisou o fiscal, vi que realmente tinha algo errado.

Aí já viu: toda a preparação de um ano de cursinho, de finais de semana de estudo, foi abalada pelo nervosismo. Não bastasse a pressão de fazer uma prova que vale para as universidades, temos que contar com a pressão dos ‘erros oficiais’.

Mas a minha surpresa com os problemas do Enem não foi das maiores. Desde o vazamento das provas no ano passado já não acreditava no exame. Triste e frustrante para os candidatos.

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia