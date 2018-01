Enem: o que vai acontecer desta vez?

Não tem jeito: o fim do ano está próximo e o assunto “Enem” já começa a ser discutido. Isso me interessa e me preocupa, porque o exame é passaporte para algumas universidades.

Depois dos problemas no ano passado, fico com o pé atrás em relação à edição 2011. Por mais que seja pessimismo, já espero para ver quais serão os problemas desta vez.

Nesta semana, vi que o MEC fará duas edições do exame em menos de 12 meses – uma em outubro e outra em abril do ano que vem. Fico pensando: se o ministério mal dá conta de uma prova por ano, dará conta de duas?

Sinceramente, espero que desta vez a competência fale mais alto. Já é fisicamente e psicologicamente exaustivo ter dois dias de prova sabendo que, de certo modo, sua vida acadêmica se decide ali, naquelas horas. Mais cansativo que isso é ter de lidar com os problemas do Enem.

Em 2009, as provas vazaram e ficamos esperando pela nova data. Ano passado ficamos duas semanas sem saber se a prova seria cancelada ou não. Cada dia surgia uma informação nova.

E neste ano, o que vai acontecer?

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli