E se trocássemos o vestibular por um sorteio?

Há um ano e meio venho me esforçando para alcançar algo que almejo: passar no Largo de São Francisco. O vestibular, para nós, estudantes, é uma realidade. Talvez esse ponto seja a principal razão para que tenhamos uma visão bem limitada do processo. Justamente pelo fato de estarmos “imersos” no vestibular, pouco nos interessamos por ele; queremos apenas virar essa página. Quando superada essa fase da vida, menores ainda são os estímulos para que pensemos no vestibular, afinal, existem outras preocupações, como o mercado de trabalho. E, ao som de música clássica, esse carrossel se perpetua, fazendo com que o vestibular nunca seja colocado contra a parede.

Há umas semanas atrás li um projeto de lei digno de um debate. Não por mérito ou genialidade do autor, mas pelo fato de ser inovador. O deputado Sibá Machado (PT-AC), defende nada mais nada menos que o fim do vestibular como processo seletivo. Confesso que, ao ler pela primeira vez achei bizarro, ainda mais quando descobri que sua idéia era trocá-lo por um sorteio. Mas, aos poucos, pude observar que argumentos contundentes foram utilizados pelo autor. Segundo ele, o

vestibular é um fato episódico, que não avalia o processo de aprendizagem, em compensação, tão somente um acúmulo de conteúdos cognitivos.

Pensei comigo: Sim, o vestibular possui falhas. Mas quais seriam as vantagens do sorteio? Por incrível que pareça, apoiado em Rubem Alves, segundo ele um psicanalista de autoridade incontestável no meio educacional,

Documento Sibá argumenta PDF

: “O ensino fundamental e o médio, sem a neurose de “prepararem para o vestibular”, ficariam realmente livres para perseguir a alcançar seu verdadeiro objetivo que é a formação humana e o preparo para a cidadania. Além disso, o retorno da classe média às escola públicas contribuiria para a qualidade que hoje lhes falta.”

Ao ler todo o texto fiquei surpreso. Em primeiro lugar, pelo fato de não termos acesso a esse tipo de discussão, em segundo, por ter mudado minha visão sob o projeto abruptamente. Em um primeiro momento o via como piada, porém, após lê-lo, pude notar coerência. Não é meu objetivo defender ou atacar essa tese, afinal, o vestibular é a minha realidade. De qualquer forma, fica a discussão. O vestibular é justo?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caio Godinho é aluno do Anglo