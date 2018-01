Dias corridos e turma indecisa…

Semana curta, não? Mesmo assim os poucos dias de aula parecem valer cada um por dois… Ao menos tivemos o feriado para recuperar um pouco de forças e respirar.



Começa agora a corrida para conseguir juntar o dinheiro para a viagem (não a de formatura, uma realmente importante prevista desde o ano passado). Quantas coisas serão necessárias para conseguir toda quantia necessária?

Estamos tão em cima… e tem gente mais preocupada com a desnecessária viagem de formatura e tantas outras futilidades do ultimo ano colegial. Até quando farão coisas que só servem pra se gastar mais dinheiro do que arrecadá-lo? Não sei, acho, não tenho certeza que sou mais uma espectadora nesse caso, observando de longe as coisas e agindo quando necessário.



Para variar, as coisas vão devagar quase parando… Sempre é assim e, do nada, faltando poucos dias para a data, acontece uma grande explosão e tudo dá certo! Quase como mágica, é um dos grandes mistérios que permeiam minha classe desde que me conheço por gente estudando nessa escola…

Pensando bem, talvez esse seja um dos mistérios que está por trás de quase tudo na vida, certo?



Sexta promete… lembra quando disse que os dias estavam valendo cada um por dois? Que tal uma prova de física seguida por uma de matemática? Realmente é um jeito muito agradavel de se fechar a semana!

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael