Desde julho do ano passado, vocês acompanharam aqui no blog minha árdua luta por uma vaga na universidade pública. Escrevi sobre minhas dificuldades, ânseios, e, também, manifestei minha revolta como ex-aluna de escola pública.

O ano de 2010 foi de intensa luta. Tive de estudar muito para recuperar a enorme defasagem. E, como vestibular é algo relativamente novo para mim, é mais do que compreensível que eu ficasse insegura na hora da prova. E foi essa insegurança que me distanciou da minha tão merecida vaga. Por falta de 4 pontinhos não passei na 1a fase da Unicamp. Infelizmente, não tive o prazer de escrever um post falando da minha aprovação.

Agora que o fantasma da desaprovação já foi embora, reergo a cabeça e continuo estudando. Como já sei o que é estudar por conta própria, decidi esse ano optar por algo novo: Um cursinho comunitário. O mais legal é saber que, apesar das dificuldades, muitos estudantes daqui sonham grande: Querem ser médicos, engenheiros, cientistas. E, assistir aos esforços dos colegas, – que alguns teimam em chamar de “concorrentes”, – tem sido muito inspirador para mim.

Gostaria de agradecer à equipe do Estadão.Edu, pela oportunidade de ouro que me deram ao conceder um espaço no blog. Agradeço também aos leitores e aos que comentaram nos posts. Foi muito bom conhecer opiniões diversas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espero que quem me acompanhou aqui, torne, um dia, a ler meus textos novamente. O tema “educação” sempre estará ligado a minha vida.

Até a próxima!

Bianca estuda por conta própria para entrar em Letras