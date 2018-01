Foram dois anos de cursinho. Um ano de estudo intenso. E uma escolha entre dois cursos totalmente diferentes.

Como já contei, escolhi Filosofia. Descobri que é isso o que quero nesse momento da minha vida. Talvez eu faça Mecatrônica depois; mas isso não é algo com o qual eu me preocupo agora. Ao contrário, estou tranquila e feliz com a minha escolha. Passei na UFABC e na Unicamp. E ficarei na primeira.

Esse é o resultado gratificante de muito estudo e do ato de poupar-me de muitas coisas. Depois de um 2011 cheio de estudo, de pensar muitas vezes em desistir, de extremo cansaço físico e mental e de provas desumanas, fecho o ciclo de vestibulanda para encarar o de universitária!

Aulas mesmo, só em maio! A Federal do ABC tem um calendário diferente, lá é por quadrimestre e os bixos começam apenas no segundo. Estou ansiosa para começar, mas tenho mais dois meses de descanso pela frente!

E aqui também encerro as minhas postagens neste espaço.

Por quase um ano dividi minha rotina com vocês. Espero que esse compartilhamento tenha ajudado outros tantos estudantes. Como dizem “só vestibulando entende vestibulando”.

Aos meus amigos e a todos que também conseguiram uma vaga no ensino superior, meus parabéns! Aproveitem muito; será uma nova fase para nós e tem tudo para ser um período lindo nas nossas vidas.

Aos que não conseguiram, por favor, não desistam. É difícil e cansativo, mas vale a pena.

Aos meus amigos que continuarão na luta, saibam que estarei com vocês; consegui meu objetivo, entretanto não esquecerei dos meus dias de vestibulanda, vocês têm meu apoio. Estarei aqui para o que precisarem!

Ao Estadão.Edu agradeço a oportunidade de utilizar este espaço para compartilhar um pouco da minha rotina de estudante e assim também treinar a escrita.

E aos que me leram, gratidão pelas opiniões, foram realmente importantes! Obrigada por estarem comigo.

Um beijo. Luz e bons ventos.

Luiza Nunes é pré-caloura da UFBAC e estudou no Cursinho da Poli

