De olho no jornal

Vestibulando, além de estudar as matérias do ensino médio, precisa ficar de olho nos assuntos do momento.

Caem muitas questões de atualidades nos vestibulares. Por isso, é importante acompanhar o que ocorre no Brasil e no mundo.

Levando em conta os eventos desde o começo do ano, muitas são as possibilidades de temas que podem ser usados: o petróleo, os movimentos contra as ditaduras no Oriente Médio, a desvalorização do dólar, as catástrofes no Japão e no Rio, entre outros.

Então, aprofundar-se nesses assuntos é uma necessidade. Até porque muitos deles podem ser interdisciplinares. E, mais que isso, muitos trazem consigo uma bagagem histórica que pode ser cobrada na prova.

Além disso, esses temas também são fortes candidatos à redação. E redação, sabemos bem, é metade da nota.

Ou seja, mais da metade da prova está relacionada às discussões e acontecimentos da atualidade. Não resta dúvida da importância de estudá-los.

A dica é acompanhar jornais, revistas e sites. E, claro, conhecer mais de um ponto de vista.

É preciso ainda ler e reler para entender o que está sendo discutido.

No vestibular, detalhes fazem muita diferença. É hora de ficar atento!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli