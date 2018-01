Chocolate contra ansiedade

Os conteúdos já estão acabando. Final de apostila sempre dá aquela sensação de que vai começar o desespero porque começam as revisões, e logo depois delas, é claro que vêm as provas! Já que não me resta saída, vou estudar mais e rever inclusive as matérias mais chatas, como matemática.

Para quebrar a monotonia da rotina de estudos, vi umas dicas bem válidas esta semana na TV. Uma delas, super fácil, já testei e vi que funciona: mudar o ambiente de estudo. Incrível como dá para se concentrar melhor, mesmo que seja só sentando em outro lugar da sala de aula.

Mas, se o que tiver atrapalhando a concentração for a ansiedade, a única “dica” que consigo dar é comer chocolate. Tenho comido praticamente todos os dias! Como vai aplacando a ansiedade, vou repetindo as doses. Impossível é não sentir remorso depois. Porque vestibulando não tem tempo para fazer academia. E aí, já viu, não é? Melhor pensar nisso depois das provas…

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia