Pensei que me livraria do Enem depois que a liminar da pomposa senhora juíza foi gloriosamente derrubada. Que piada, porque me livraria? A sombra dessa prova estará para sempre em meu passado, quando me lembrarei de ter jogado 10 horas numa prova mal estruturada, uma ofensa para com os estudantes.

Penso eu que nosso ilustre ministro vive em algum tipo de realidade alternativa. Viram a nova que é velha? “Enem mais de uma vez por ano”. Não conseguem fazer dar certo sequer uma vez, imaginem que tipo de experiencia degradante os estudantes (ou, como o governo nos vê, as cobaias) terão de passar?

Chega de Enem!

É chegada a temporada dos vestibulares. Depois de tantas horas de estudo por dia agora chegou a hora de enfrentar o verdadeiro desafio para muitos brasileiros: cursar o ensino superior!

Boa sorte para todos! Não desistam agora, ainda temos muito chão pela frente e a batalha ainda não foi vencida. Mas lembrem-se: podem perder uma batalha, mas o que importa é vencer a guerra. Meu próximo vestibular é dia 27, próximo sábado, para cursar jornalismo na UniRadial. No fim, outra paixão aflorou e tomou o lugar da fisioterapia, vamos ver no que vai dar!

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael