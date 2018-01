Bullying de jaleco

Semaninha complicada! De todas as dificuldades e obstáculos que tive e tenho que enfrentar como pós-graduanda, nenhum havia me deixado tão envergonhada quanto os dessa semana. Fui vítima de um tema da moda: o bullying.

Difícil acreditar que em um meio reconhecido mundialmente como um nicho de

grandes pensadores e pesquisadores, uma pós-graduanda tenha que passar por

uma sessão de constrangimentos e ironias agressivas, pois “profissionais” de outra

categoria sentiram-se subjugados a dividir o mesmo espaço com profissionais de

categoria inferior (na opinião deles).

Tudo aconteceu durante um debate científico, onde fui convidada a participar como

integrante da equipe. As coisas corriam muito bem e por vezes me vi cercada por

semblantes simpáticos às minhas idéias. Até o momento em que minha categoria

profissional foi revelada. Momentos de tensão seguidos por comentários grosseiros e

rostos de decepção por eu ser enfermeira. E a gente achava que o bullying era assunto

para as pedagogas de ensino fundamental!

Bom mesmo seria se essas pessoas voltassem para o jardim de infância. A verdade é

que a sabedoria não está exposta nos altos egos da pós-graduação, mas bem ali, na

caixa de areia da escolinha. Ouvir lições como: reparta as coisas; limpe a bagunça;

jogue limpo; não bata nos outros; diga que sente muito quando machucar alguém.

Aprenda um pouco, pense um pouco, desenhe e pinte e cante e dance e brinque e

trabalhe um pouco… todos os dias. Lembre-se sempre do feijãozinho no algodão

– as raízes crescem para baixo e a plantinha evolui para cima. Talvez, tudo o que

essas pessoas precisem aprender está lá… regras básicas de convívio social, empatia,

princípios de higiene, ética, ecologia, política e saúde.

Bem, depois de ficar imaginando todos eles sendo castigados pela tia e tendo sua

hora de parquinho ceifada, fiz minhas considerações finais sobre o tema abordado no

debate e coloquei-me à disposição para maiores esclarecimentos, inclusive sobre giz

de cera!

Mariana é enfermeira e pós-graduanda da USP