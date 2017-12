Blog é coisa séria, sim!

Desfrutei de uma típica semana de estudante/pesquisador! Uma amiga e eu estamos bem envolvidas com uma pesquisa sobre acidentes com perfurocortantes entre profissionais da saúde. Como de costume, o meu primeiro impulso de pesquisa é a procura da definição exata do que estou estudando, para isso, consultei alguns livros e manuais disponíveis na biblioteca.

O segundo passo era descobrir as estatísticas relacionadas ao sujeito da minha pesquisa, logo, publicações disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais me trariam os artigos recentemente publicados contendo importantes resultados e conclusões sobre acidentes relacionados à categoria. Posso contar os resultados mais tarde…

Mas, agora cheguei ao ponto que justifica o título do post. Nesse período estava concentrada em livros e artigos, focada em bases mais formais e usuais, quando descobri quase sem querer que existem informações científicas de confiabilidade disponíveis também em espécies de condomínios de blogs de ciência.

Um bom exemplo é o do ResearchBlogs, um agregador de posts de ciência que dá suporte à Bireme, coincidentemente a biblioteca que passei quase um dia todo pesquisando! Blog é coisa séria mesmo, podemos confiar até cientificamente falando!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ah, já que a minha veia pesquisadora está aflorada e estou apaixonada pela ideia de usar blogs para desenvolver uma nova concepção de pesquisa científica, vou cumprir a promessa do primeiro parágrafo. A quem interessar, o resumo dos resultados: acidentes com perfurocortantes são mais notificados na Enfermagem ( isso inclui técnicos de enfermagem e enfermeiros), as mulheres são mais acometidas, as mãos são as principais partes do corpo envolvidas e como fatores predisponentes para a ocorrência de um acidente de trabalho desse tipo são: o descarte irregular de agulhas e a falta de equipamentos de proteção individual – EPIS.

Queria ter um adesivo “I love blog! ” só para me despedir!

Mariana é enfermeira e pós-graduanda da USP