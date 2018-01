Balanço de final de ano

O natal esta logo ai; semana que vem será a última deste ano, que passou voando como uma folha no vento. As coisas estão bem diferentes do que no começo do ano. Lembro que no meu primeiro dia de aula: passei feliz da vida pela porta do colégio, feliz de imaginar que era o último ano.

Dentre as coisas que mudaram, obviamente está a escolha da minha futura carreira, após longos anos com a ideia de fazer Enfermagem (até comprando brigas com pessoas que menosprezavam a profissão). Primeiro mudei para Fisioterapia, realmente algo que acho muito interessante. Mas que, pensando bem, não tem nada a ver comigo. Depois, num momento de loucura achei que poderia tentar Recursos Humanos… agora vejo que enlouqueceria irreversivelmente nesse ramo graças a minha querida “matemática”, tão presente nele. Radiologia… de onde isso saiu?! Nem eu mesma se. Por fim, a paixão por escrever conseguiu gritar ao pé do meu ouvido (pais e amigos servem para isso às vezes, não?).

Muita coisa aconteceu ao longo do ano. No começo foi o teatro, que simplesmente tomou conta da vida de todo mundo por meses. Depois, estágios! Ou simplesmente experiências em alguma área que me interessava. Em seguida, o clima do vestibular se instaurou quase por completo.

Passou a formatura, cada um seguiu seu rumo. Agora é esperar ansiosamente 2011 para ver quais novos desafios estão por vir e por serem vencidos, como sempre acabam sendo, cedo ou tarde. O importante é não esquecer de nunca desistir e sempre continuar tentando, não deixar ninguém te desanimar ou mandar em você. O futuro é seu e agora está em suas mãos! Tenha consciência disso e lute sempre!

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael