Aulas de euritmia e aquarela

Uma escola que segue a pedagogia Waldorf não é muito parecida, em quase nada, com as escolas que seguem pedagogias mais convencionais. Temos aulas diferentes, além das normais, fora muitas atividades que dificilmente são feitas em escolas tradicionais. Já ouviu falar em aulas de aquarela? Euritmia? Astronomia? Antropologia? Época de Parsifal? Nunca ouviu falar? Bem… não é o primeiro e nem será o último, não se preocupe com isso!

Temos muitas festas ao longo do ano letivo, muitas viagens que servem (em sua maioria) para aprofundarmos conhecimentos vistos em teoria nas salas de aula. Já pensou em fazer uma viagem para observar estrelas? Ou uma para ir a mangues, bosques, florestas para aprofundar seus conhecimentos de botânica?

Ah, sim, para cada série há só uma turma que está junta desde o 1º ano escolar, um bom jeito de preservar amizades… e, claro, inimizades. Enfim, agora no ensino médio podemos dizer que cada ano tem um tipo de trabalho especial, como se fosse um objetivo além de todos os outros apresentados ao longo do ano. Eu, que estou no 12º ano, portanto último ano do ensino médio, faço parte da turma que esta preparando uma peça de teatro para maio. Em breve falarei mais sobre a rotina de um aluno waldorf, aguardem!

Sabrina Seabra está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael