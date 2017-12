Aprovada em fisioterapia

Gente, passei no vestibular! É, aquele lá que fiz dia 24 na FEFISA. Passei!!! É isso ai, ano que vem vou cursar fisioterapia! Meu coração quase parou quando soube que tinha passado, sexta passada já reservei minha matricula e deixei tudo certinho para depois só precisar apresentar na faculdade alguns outros documentos quando tiver terminado de me formar no terceiro colegial (não vejo a hora disso acontecer, sabe?!).

Bom, agora temos o Enem, ou melhor: a maratona do Enem, queria saber quem foi o ser tão amavel que me marcou no mesmo fim de semana em que temos a corrida de Formula1. Mas é claro que pessoas que fazem isso (bem como jogarem o 2º turno para o feriado) jamais se apresentam, essas se escondem atrás de suas mesas pomposas e empinam o nariz.

Outra coisa legal, pelo que pude perceber, é que muitas pessoas foram jogadas para fazer o Enem extremamente longe de suas casas. Para que pedir a porcaria do endereço se vão nos jogar do outro lado da cidade?! É dificil entender a logica desse tipo de coisa. Para quem vai fazer nosso adorado Enem, não se esqueçam de que não será permitido levar nem lapis e nem boracha. Porque? Não sei, talvez acreditem que estes sejam armas letais que não devem ser levadas com os alunos, relógios então! Nossa realmente são muito perigosos! (cuidado com eles). Levem caneta de tinta preta, azul não pode, viu?

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael