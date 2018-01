Ansioso para voltar ao ritmo de estudos

As férias praticamente acabaram. Falta apenas mais um fim de semana para terminar o recesso. Embora tenha estudado pouco durante as férias, não me sinto culpado. No ano passado estudei bastante durante o período de férias e tive como único fruto desse trabalho o cansaço.

Já nas primeiras semanas de novembro estava extremamente estafado. Até fiquei doente às vésperas da Fuvest, o que me impossibilitou de assistir à última revisão. Com receio de arruinar os próximos 5 meses de estudo, decidi sacrificar essas três semanas.

Confesso que não esperava, mas estou extremamente ansioso para a volta às aulas. Nessas semanas, além de me divertir, me preocupei em estabelecer o “know-how” do próximo semestre e cheguei a conclusões interessantes. Decidi, por exemplo, que estudar no Anglo é uma garantia de que nada sairá do controle.

Aos que lembram do último post, li algo interessante durante a semana. No blog de Rodrigo Martins, um rapaz de 21 anos afirma ter passado em primeiro lugar no vestibular com ajuda de redes sociais. Vale a pena dar uma lida!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caio Godinho é aluno do Anglo