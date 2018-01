Esta semana começou outra turma do curso técnico em enfermagem, depois de uma longa espera entre a prova e o primeiro dia de aula. Uma turma com pessoas muito diferentes, tanto na idade, quanto na personalidade e ocupação.

Foi até bonito vê-los com uma animação enorme assim que chegaram. Me fez lembrar do início da minha turma, quando todo mundo estava com uma expectativa grande para começar a estagiar, principalmente. Independente dos motivos que os levaram a se interessar pela área, a maioria estava empolgada e interessada nas aulas.

Hoje mudou um pouco. Não sei se isso é comum em fim de curso, ou se é uma particularidade daqui. Para meus colegas, qualquer motivo é bom o suficiente para não ir às aulas, todos os trabalhos são exaustivamente cansativos, as horas de estágio são difíceis de conseguir. Talvez seja a preocupação com os preparativos com a colação de grau, ou com o futuro depois dela. Só sei que o desânimo está presente.

Não é uma tarefa fácil estudar, trabalhar (para quem o faz), fazer estágio e ainda se dedicar a suas casas, mas isso tudo fica mais fácil se o ambiente for mais animador e descontraído. Aprende-se muito mais quando o meio exterior é favorável, por isso penso que os professores poderiam dinamizar mais suas aulas e “seduzir” mais os alunos.

Essa é uma constatação que trago do ensino médio. Os professores que conseguiam falar a linguagem de seus alunos eram os mais admirados e com as pontuações mais altas em avaliações internas.

Torço para que isso seja passageiro e a galera volte com aquela vontade de trabalhar e se aprimorar nessa área, que exige de nós um alto grau de empenho e disposição. Afinal, cuidar do ser humano é uma das coisas mais difíceis e bonitas que existem. Mesmo para quem não for permanecer na área depois, acho que devemos fazer com excelência aquilo que nos propomos a fazer, visto que estar ali é uma opção de cada um. Focar é a ordem da vez!

Ederson Oliveira é vestibulando e faz curso técnico em enfermagem