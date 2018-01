Amazônia: desenvolvimento e sustentabilidade

Já entrando na minha segunda semana de férias escolares, tiro um tempo para mudar um pouco a minha rotina de estudante. Enquanto vocês lêem esse post, estarei na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, participando de um workshop sobre o desenvolvimento socioeconômico e conservação da biodiversidade da Floresta Amazônica.

Sempre me interessei por natureza e preservação ambiental, já tendo feito viagens similares tanto com a escola, como sozinho. No entanto, essa será a primeira vez que irei com um pequeno grupo (cerca de dez pessoas) acompanhado por dois biólogos profissionais para a maior floresta tropical do mundo.

O que faremos lá não é apenas estudar o ecossistema como um todo, mas também a interferência humana no local e como se dá a relação entre desenvolvimento e sustentabilidade. Assim, as atividades que realizaremos serão das mais diversas, abrangendo palestras, entrevistas, caminhadas, coletas de materiais, estudos de populações entre outros.

Embora não tenha foco no vestibular, creio que essa viagem tenha grande importância no que se refere aos estudos e à minha formação. Talvez seja também importante estudar fora de casa e ter contato direto com a floresta que é de fundamental importância ao Brasil, da qual tanto ouço falar apenas através dos meios de comunicação. Assim, aliando meus interesses pessoais aos estudos, espero voltar com energia recarregada para o segundo semestre!

Tomás Millan é aluno do 3.º ano da Escola Vera Cruz