Acabou, graças a Deus!

Graças a Deus, acabou hoje a temporada de vestibulares, com a última prova da 2ª fase da Unicamp. Não aguento mais, estou muito cansada dessa maratona. Daí hoje à noite eu vou encontrar o pessoal do cursinho no metrô e vamos comemorar, em algum barzinho, talvez.

Fiquei muito nervosa na 2ª fase da Fuvest. Para mim, as provas foram mais difíceis que as do ano passado, então espero que caia a nota de corte do meu curso, Administração. Todos os cursinhos disseram que o vestibular foi complicado, exigiu mais do aluno. Senti isso na pele, quase passei mal.

Uma coisa que me deixou triste é que senti o mesmo desenvolvimento na Fuvest deste ano. Como estava mais preparada, acho que as provas estavam num nível acima. Estou rezando para a nota cair…

O dia em que mais me ferrei foi o terceiro, das provas específicas, por causa da matemática. Fiz todas as quatro questões, mas, somando, acho que fiz, na verdade, uma questão e meia. No primeiro dia, achei o tema da redação mais simples que o do ano passado. E no segundo dia, aquele das 20 questões, tive que deixar coisas em branco. Simplesmente não dá tempo de fazer tudo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Unicamp, prestei para Economia. Achei a 2ª fase bem mais fácil que a da Fuvest, talvez por não estar nervosa, já que é minha segunda opção. Com certeza, manter a tranquilidade ajuda.

Agora que preciso de calma para esperar o resultado das estaduais, fico irritada com o Sisu. Ontem eu simplesmente não consegui acessar o sistema. Estou tentando vaga na UFABC ou na Unifesp.

Na próxima semana eu conto sobre minhas férias e do que consegui fazer com a nota do Enem. Até lá!

Cinthia estudou no Etapa e prestou vestibular para Administração e Economia