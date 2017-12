Quem Faz

Fredric Litto, Professor Emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, e fundador da Escola do Futuro da USP, é presidente da Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed). Ganhou prêmios Jabuti em 2009 e 2011, com os livros “Educação a Distância — o estado da arte” (Editora Pearson, em parceria com Marcos Formiga) e "Aprendizagem a Distância" (Imprensa Oficial). Graduado em Rádio e Televisão pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), é PhD em História do Teatro pela Universidade de Indiana.