Medalhas olímpicas e outras estatísticas nacionais

O número de medalhas alcançadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos tem sido fonte de desapontamento e de cobranças, devido à falta de garra e de autocrítica de alguns atletas e dirigentes.

Como no futebol, a proximidade dos Jogos Olímpicos com sede no Rio gerou um senso de urgência em relação ao nosso futuro desempenho, em casa, nestes dois eventos esportivos mundiais.

Nossa avaliação é que se formos levar como medida a tendência mundial de desempenho dos países sede, o Brasil, se levar as Olimpíadas a sério, deverá alcançar cerca de 27 medalhas em 2016, o que repercutirá em algo como 24 medalhas em 2020 (há uma pequena queda geral após o país sediar o evento).

Se observarmos os números globais do Brasil no cenário internacional, sua posição do PIB está entre os dez maiores do mundo, mais precisamente em 6º. No entanto, quando calculado per capita, nosso PIB despenca para a 53ª colocação.

As medalhas olímpicas conquistadas em 2012 colocam o Brasil na 15ª colocação, posição intermediária entre o PIB bruto e o PIB per capita. Não é bom, mas não é tão ruim. Esta posição é próxima da que nossas universidades ocupam no cenário mundial, 18º. No entanto, em dados per capita, caímos nas medalhas para a 35ª posição e nas universidades para a 33ª posição.

Pior, muito pior, é nossa posição na educação, na distribuição de renda e na saúde (ver tabela). Sem educação, saúde e uma justa distribuição de renda, esportes e educação superior serão sempre acessíveis a uma minoria, o que deprimirá, em consequência, nossos resultados per capita.

O índice de Inovação, outro tema muito importante e atual sobre o qual voltaremos a falar, foi colocado na tabela para demonstrar que ele também acompanha nossas médias per capita e também sofre os reflexos de nossos problemas estruturais.

Chovendo no molhado, repetimos que é no trabalho de base que se consegue melhorar os índices que refletem o desenvolvimento homogêneo e justo do país, em praticamente, todas as áreas.