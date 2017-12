Feira em SP traz informações sobre ensino médio no exterior

A Swiss Learning e a Association of Boarding Schools realizam no dia 14 de abril, em São Paulo, a World’s Leading Boarding Schools Fair, que apresentará 21 escolas de ensino médio dos Estados Unidos, Canadá e Suíça aos jovens brasileiros. O evento ocorrerá das 14 horas às 18 horas, no Hotel Unique.

Segundo os organizadores da feira, nas escolas associadas as salas de aula têm em média entre 10 a 12 alunos por turma, o que garante maior interação com os colegas e professores. Os pais poderão escolher o tipo de escola que querem que seus filhos estudem: mista, escolas júnior, atletismo e pré-profissionais de artes e as especializadas em diferenças de aprendizagem.

Para participar do evento, é preciso antes fazer a inscrição no site http://tabs.org/saopaulo. A entrada será gratuita.