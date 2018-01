Workshop para quem vai estudar nos EUA

A Associação Alumni, centro oficial para consultoria de assuntos educacionais nos Estados Unidos da Comissão Fulbright e do Consulado Americano em São Paulo, fará um workshop no dia 19 de junho, das 14h às 17h30, em sua unidade da Alameda Jaú, nº 1208, para orientar os estudantes que foram admitidos em programas de graduação, mestrado e doutorado nos Estados Unidos com início em setembro de 2009.

A coordenadora do Centro de Orientação–EducationUSA, da Alumni, Thais Burmeister Pires, assim como ex-alunos de universidades americanas, contarão como é a vida acadêmica e o cotidiano nos EUA.

Há 30 vagas para a palestra e as reservas podem ser feitas pelo telefone 3067-2916 ou pelo e-mail advising@alumni.org.br